Путину померещилось "увеличение потерь" западных танков ВСУ

Он заявил, что якобы украинские силы отвели свои штурмовые подразделения по восстановлению.

Российский диктатор Путин заявил, что российские войска не могут прекратить огонь на оккупированных территориях Украины, потому что на них наступают.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита "Россия-Африка".

Также диктатор сказал, что "серьезных изменений оперативной ситуации в Украине нет". Он заявил, что якобы украинские силы отвели свои штурмовые подразделения для восстановления.

Кроме того, кремлевский диктатор заявил об "увеличении потерь" танков западного производства.

Ранее сообщалось, что воины Вооруженных сил Украины 29 июля продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области. Есть определенные продвижения.

Кроме того, мы ранее информировали, что после освобождения села Старомайорского Донецкой области украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

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