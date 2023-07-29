Перепуганный оккупант привел в плен 20 своих товарищей: рассказ бойца ВСУ (видео)

Боец ВСУ с позывным "Гром" рассказал, как он вдвоем с боевым товарищем взял в плен 21 оккупанта.

Видео с этой историей опубликовано в Telegram-канале "Реальная война".

По словам бойца, сначала им с товарищем удалось захватить в плен только одного захватчика, скрывавшегося от ВСУ в одном из подвалов.

Также читайте В плен сдались оккупанты, которые мародерили и убивали в Буче и Ирпене

Испуганного россиянина отпустили, но приказали ему через 40 минут вернуться и привести всех, кого сможет найти в деревне.

Результат превзошел ожидания. "Выходим, а там 21 рыло стоит, а нас двое", — со смехом вспоминает "Гром".

"Максимум выдержки + демотивация армии неудачников = пополнение обменного фонда", — отметили по поводу этой истории в комментарии к опубликованному видео.

Перепуганный оккупант привел в плен 20 своих товарищей: рассказ бойца ВСУ

Напомним, на Таврическом направлении за сутки в плен сдались 19 россиян, что свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии врага.

Читайте также: