Перепуганный оккупант привел в плен 20 своих товарищей: рассказ бойца ВСУ (видео)

Двое украинских военных неожиданно пополнили обменный фонд Украины 21 россиянином.
Боец ВСУ с позывным "Гром" рассказал, как он вдвоем с боевым товарищем взял в плен 21 оккупанта.
Видео с этой историей опубликовано в Telegram-канале "Реальная война".
По словам бойца, сначала им с товарищем удалось захватить в плен только одного захватчика, скрывавшегося от ВСУ в одном из подвалов.
Испуганного россиянина отпустили, но приказали ему через 40 минут вернуться и привести всех, кого сможет найти в деревне.
Результат превзошел ожидания. "Выходим, а там 21 рыло стоит, а нас двое", — со смехом вспоминает "Гром".
"Максимум выдержки + демотивация армии неудачников = пополнение обменного фонда", — отметили по поводу этой истории в комментарии к опубликованному видео.
Напомним, на Таврическом направлении за сутки в плен сдались 19 россиян, что свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии врага.
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