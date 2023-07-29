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Жена Влада Ямы показала, как отдыхает в Аризоне в палаточном городке

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Жена Влада Ямы показала, как отдыхает в Аризоне в палаточном городке

Жена Влада Ямы отдыхает в Аризоне / Фото: instagram.com/liliya_yama

Лилия Яма с сыном устроила себе отпуск.

Жена хореографа Влада Ямы Лилия, которая с мужем и сыном в начале полномасштабной войны уехала в США, показала, как проводит отпуск.

В сторис своей страницы в Instagram Лилия Яма рассказала подписчикам, что вместе с сыном, 7-летним Леоном находится в Аризоне. Там она отдыхает в палаточном городке и провела экскурсию по своей палатке. Там у Лилии есть душ, полноценная спальня, туалет и камин.

Жена Влада Ямы отдыхает в Аризоне / © instagram.com/liliya_yama
Жена Влада Ямы отдыхает в Аризоне / Фото: instagram.com/liliya_yama
Жена Влада Ямы отдыхает в Аризоне / © instagram.com/liliya_yama
Жена Влада Ямы отдыхает в Аризоне / Фото: instagram.com/liliya_yama

Яма показала местные пейзажи, захватывающие дух. Также жена танцора сообщила, что отправилась на экскурсию в каньон Антилопа.

Жена Влада Ямы отдыхает в Аризоне / © instagram.com/liliya_yama
Жена Влада Ямы отдыхает в Аризоне / Фото: instagram.com/liliya_yama
Жена Влада Ямы отдыхает в Аризоне / © instagram.com/liliya_yama
Жена Влада Ямы отдыхает в Аризоне / Фото: instagram.com/liliya_yama
Жена Влада Ямы отдыхает в Аризоне / © instagram.com/liliya_yama
Жена Влада Ямы отдыхает в Аризоне / Фото: instagram.com/liliya_yama
Жена Влада Ямы отдыхает в Аризоне / © instagram.com/liliya_yama
Жена Влада Ямы отдыхает в Аризоне / Фото: instagram.com/liliya_yama

Отправился ли в это путешествие с семьей Влад Яма – непонятно. То ли Лилия специально не показывает мужа в сторис, чтобы не навлечь на него новый хейт, или Яма занимается какими-то другими делами.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину Влад Яма вместе с женой и сыном уехали в США. С тех пор ни разу хореограф домой не приезжал. Тем временем ведущий Слава Демин, которому Яма рассказал о своем местонахождении, признался, что танцор повсюду в соцсетях его заблокировал. Демин предположил, из-за чего Яма мог на него обидеться.

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Дата публикации
Просмотры
1821
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