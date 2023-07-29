Неля Шовкопляс откровенно рассказала о проблемах в отношениях с мужем

Ведущая призналась, что они с мужем сейчас работают над отношениями.

Ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс откровенно рассказала о пути на ТВ, волонтерстве, воспитании детей, как изменились отношения с мужем.

В интервью для YouTube-канала Алины Доротюк ведущая утреннего шоу рассказала о стажировке на телеканале по окончании курса в Высшей школе 1+1 Media & Production. Она вспоминает, что работала по 18 часов на съемочных площадках проектов "Модель XXL" и "Танцы со звездами".

После дебюта в "Сніданку з 1+1" на Нелю посыпалось много хейта, однако ее поддерживали коллеги. Неля с улыбкой и благодарностью вспоминает разговор с продюсером "Сніданку з 1+1" Юлией Жмакиной, которая поддерживала ее с самого начала, а также знакомство и начало дружеских отношений со своим соведущим Егором Гордеевым.

Неля Шовкопляс и Егор Гордеев / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

"Когда я приехала на кастинг "Сніданку з 1+1", я была просто мамой в декрете, очень-очень уставшей, но с потенциалом", – вспоминает Неля.

Также Шовкопляс откровенно поделилась о нынешнем кризисе в отношениях с мужем:

"Это так странно, кого война разводит, а кого-то сводит. Кризис в наших отношениях начался за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. У меня ощущение, что сейчас мы сделали очень большую переоценку ценностей. У меня нет ощущения, что наша история закончилась. Впечатление, что мы очень резко повзрослели, и огромное количество претензий просто отпало. Возможно, за эти отношения еще можно побороться, поэтому сейчас мы находимся в процессе работы над ними", – признается ведущая.

Неля Шовкопляс с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Неля рассказала, что испытала на себе множество форм терапии за последние 5 лет. И добавляет: то, что помогает держаться сейчас – работа с психотерапевтом, ведь в первую очередь важно понимать себя и свои потребности. "Психологическая гигиена должна стать нормой так же, как мы каждый день чистим зубы!" – считает ведущая.

Неля Шовкопляс с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Напомним, ранее о проблемах в отношениях с мужем рассказывала ведущая Маша Ефросинина. Знаменитость откровенно призналась, что ее брак с Тимуром Хромаевым в очередной раз проходит испытание.

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