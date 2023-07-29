Неля Шовкопляс відверто розповіла про проблеми у стосунках з чоловіком

Ведуча зізналася, що вони з чоловіком зараз працюють над стосунками.

Ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс відверто розповіла про шлях на ТБ, волонтерство, виховання дітей, як змінилися стосунки з чоловіком.

В інтерв'ю для YouTube-каналу Аліни Доротюк ведуча ранкового шоу розповіла про стажування на телеканалі після закінчення курсу у Вищій школі 1+1 Media & Production. Вона згадує, що працювала по 18 годин на знімальних майданчиках проєктів "Модель XXL" і "Танці з зірками".

Після дебюту у "Сніданку з 1+1" на Нелю посипалося багато хейту, проте її підтримували колеги. Неля з усмішкою та вдячністю згадує розмову з продюсеркою "Сніданку з 1+1" Юлією Жмакіною, яка підтримувала її від самого початку, а також знайомство і початок дружніх стосунків зі своїм співведучим Єгором Гордєєвим.

Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

"Коли я приїхала на кастинг "Сніданку з 1+1", я була просто мамою в декреті, дуже-дуже втомленою, але з потенціалом", – згадує Неля.

Також Шовкопляс відверто поділилась про нинішню кризу у стосунках з чоловіком:

"Це так дивно, когось війна розводить, а когось зводить. Криза у наших стосунках почалась за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. В мене відчуття, що зараз ми зробили дуже велику переоцінку цінностей. В мене немає відчуття, що наша історія закінчилась. Враження, що ми дуже різко подорослішали, і величезна кількість претензій просто відпала. Можливо за ці стосунки ще можна поборотись, тож зараз ми перебуваємо в процесі роботи над ними", — зізнається ведуча.

Неля Шовкопляс з чоловіком і синами / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Неля розповіла, що випробувала на собі безліч форм терапії за останні 5 років. І додає: те, що допомагає триматися зараз – робота зі психотерапевтом, адже, в першу чергу, важливо розуміти себе і свої потреби. "Психологічна гігієна має стати нормою так само, як ми кожного дня чистимо зуби!" - вважає ведуча.

Неля Шовкопляс з чоловіком і синами / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Нагадаємо, раніше про проблеми у стосунках з чоловіком розповідала ведуча Маша Єфросиніна. Знаменитість відверто зізналася, що її шлюб з Тимуром Хромаєвим вкотре проходить випробування.

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