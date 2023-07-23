Маша Єфросиніна повідомила про проблеми у стосунках з чоловіком

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла шанувальникам, що зараз має певні проблеми у стосунках з чоловіком Тимуром Хромаєвим.

Про це знаменитість чесно розповіла у сторіз своє сторінки в Instagram. До цього у фтоблогу Маша зазначила, що не братиме участі у публічних сварках і додала, що буде публічно висловлюватися лише тоді, коли відчує, що це щось змінить і на щось вплине.

Після цього посту на Єфросиніну вилилося чимало хейту. Та згодом Маша не втрималася і пояснила, що в неї зараз непростий період у житті і їй є, чим займатися:

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"В мене є свої емоції, своє життя, хул*пізд*ард обов'язків та відповідальності за мою справу з допомогою жінкам. Є купа справ з моїми дітьми, для яких я вже півтора роки і мати, і батько. Є щоденні сльози та страхи за Тимура, з яким зараз стосунки проходять чергове випробування… Чому я вас не цікавлю як людина, а лише як об'єкт, який треба роз*бати, коли вам хочеться щоб я поводилася так само, як зле вам?" – поділилася у соцмережі Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна та бізнесмен Тимур Хромаєв, який від початку повномасштабної війни боронить нашу країну від російських окупантів на передовій, разом вже 20 років. За цей час у подружжя була одна серйозна криза, яка сталася 2013 року. Тоді вони ледь не розлучилися і навіть мешкали окремо рік. Втім, подружжю вдалося зберегти шлюб і дійти порозуміння. У Маші і Тимура є двоє спільних дітей – 19-річна донька Нана та 9-річного сина Олександра.

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