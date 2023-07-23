Ракетний удар РФ по Одесі: якою була реакція світу

У цивілізованому світі Росію звинувачують у вбивстві людей, нищенні культурної спадщини та провокації продовольчої кризи.

Ракетним ударом по центральній частині Одеси, завданим у ніч проти 23 липня, Російська Федерація ще раз продемонструвала світові своє огидне обличчя варвара. Унаслідок атаки пошкоджена портова інфраструктура, шість житлових будинків, дві пам'ятки архітектури та Спасо-Преображенський собор. Поранено 22 людини, з них – 4 дитини. Одна людина загинула.

ТСН.ua зібрав реакцію представників світової спільноти на терористичний удар держави-агресорки.

США

Американська пані посол Бріджит Брінк наголосила, що цього разу РФ здійснила удар по об’єкту всесвітньої спадщини та порту, життєво важливому для глобальної продовольчої безпеки.

“Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені зерносховища знову мають дати зрозуміти, що це має значення всюди", - перерахувала вона жахливі наслідки російської атаки.

Велика Британія

Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що в центрі Одеси, який був розбомблений Росією, не було жодних військових об'єктів.

“Прекрасне українське місто зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО руйнують через розміщення портів, які експортують життєво важливі харчові продукти по всьому світу", - підкреслила вона.

Євросоюз

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що масований ракетний удар по Одесі, який знищив захищені ЮНЕСКО пам’ятки культури, є ще одним воєнним злочином РФ. "Росія вже пошкодила сотні культурних об’єктів, намагаючись знищити Україну", – зазначив він.

Представник ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що Росія провокує глобальну продовольчу кризу та підкреслює важливість шляхів солідарності ЄС для експорту українського зерна.

"Припинивши співпрацю у Чорноморській зерновій ініціативі, Росія послідовно атакує українські порти, зокрема Одеський. Вбиті мирні жителі, знищені культурна спадщина, а також зерносховища", — написав він.

Франція

Про воєнний злочин РФ говорила також міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Оскільки Росія продовжує свої удари по Одесі і руйнує собор, ми не повинні втомлюватися повторювати, що навмисне націлювання на цивільні об'єкти є воєнним злочином згідно з міжнародним правом", - зазначила вона.

Італія

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна допоможе Україні у реставрації Спасо-Преображенському собору.

"Російські агресори руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, що її потребують. Вони нищать нашу європейську цивілізацію, її священні символи. Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе", – заявила вона.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні назвав обстріл, що зруйнував собор, "негідним вчинком".

"Італія надавала підтримку у тому, щоби Одеса увійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО, і буде серед лідерів у відбудові міста", – написав він.

Молдова

Президентка Молдови Мая Санду засудила удар по Одесі, зауваживши, що це місто “дороге багатьом молдаванам”.

“Ми засуджуємо продовження авіаційних ударів Росії по мирних містах, житлових районах і збережених історичних центрах ЮНЕСКО. Наші серця і думки з Україною", — написала вона.

Румунія

Речник Патріархату Румунської православної церкви Василе Бенеску заявив, що російська ракетна атака на собор в Одесі засвідчила - “ядерному православ’ю” не заважає “обрубок” справжньої християнської культури та цивілізації.

“Її релігійно-політичний гностицизм агресивно зневажає світ, який їй не належить”, – написав Бенеску у Facebook.

ЮНЕСКО

Голова ЮНЕСКО Одрі Азуле закликала Російську Федерацію вжити значних заходів для дотримання своїх зобов'язань за міжнародним правом

“Це обурливе руйнування знаменує ескалацію насильства проти культурної спадщини України”, – заявила вона

Організація заявила, що відправить місію в Одесу для оцінки збитків.

Папа Римський

Папа Римський Франциск у недільний промові 23 липня згадав черговий нічний ракетний удар по Одесі, але не назвав того, хто його завдав. Понтифік вкотре закликав молитися за мир.

“Не припиняймо молитися за мир, особливо за дорогу Україну, яка продовжує зазнавати смерть і руйнування, що також, на жаль, сталося цієї ночі в Одесі", – сказав Папа Римський.

ООН

Організація Об'єднаних Націй засудила ракетні удари по Одесі 23 липня, втім, жодним словом не згадала про Росію.

“Міжнародне гуманітарне право чітко стверджує: цивільні особи та цивільна інфраструктура не ціль", - йдеться у заяві управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA) у Twitter.

Нагадаємо, президент РФ Путін після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Санкт-Петербурзі відвідав головний храм російського військово-морського флоту. Зайшовши до храму, Путін цинічно запалив та поставив свічку перед іконами.

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