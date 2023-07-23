Італія допоможе відновити собор в Одесі - прем’єрка Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна допоможе Україні у реставрації Спасо-Преображенському собору, який зазнав руйнувань внаслідок ракетної атаки Росії у ніч проти 23 липня.

Заяву очільниці італійського уряду цитує посольство Італії в Україні.

Мелоні зазначила, що Італія має "унікальний у світі" досвід в реставраційній галузі і готова долучитись до відбудови Спасо-Преображенського собору та інших пам'яток в Україні.

"Російські агресори руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, що її потребують. Вони нищать нашу європейську цивілізацію, її священні символи. Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе", – заявила вона.

Відомо, що Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі був закладений 1794 року, а освячений 1808 року. Був одним з найбільших соборів Російської імперії на початку ХХ століття, вміщаючи до 12 000 осіб. 1936 року собор був зруйнований радянською владою, а протягом 2000-2005 років відбудований.

У ніч проти 23 липня 2023 року внаслідок чергової ракетної атаки росіян Спасо-Преображенський кафедральний собор знову було зруйновано.

Нагадаємо, в Одеській єпархії УПЦ МП назвали терористичним актом ракетний удар по "головній святині та духовному серцю міста Одеси - Спасо-Преображенському кафедральному собору".

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