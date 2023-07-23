Италия поможет восстановить собор в Одессе – премьер Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна поможет Украине в реставрации Спасо-Преображенского собора, который потерпел разрушения в результате ракетной атаки России в ночь на 23 июля.

Заявление главы итальянского правительства цитирует посольство Италии в Украине.

Мелони отметила, что Италия имеет "уникальный в мире" опыт в реставрационной отрасли и готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора и других достопримечательностей в Украине.

"Российские агрессоры разрушают зернохранилища, лишая пищи миллионы нуждающихся в ней людей. Они уничтожают нашу европейскую цивилизацию, ее священные символы. Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит", – заявила она.

Известно, что Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе был заложен в 1794 году, а освящен в 1808 году. Был одним из величайших соборов Российской империи в начале ХХ века, вмещая до 12 000 человек. В 1936 году собор был разрушен советской властью, а в течение 2000-2005 годов отстроен.

В ночь на 23 июля 2023 года в результате очередной ракетной атаки россиян Спасо-Преображенский кафедральный собор снова был разрушен.

Напомним, в Одесской епархии УПЦ МП назвали террористическим актом ракетный удар по "главной святыне и духовному сердцу города Одессы — Спасо-Преображенскому кафедральному собору".

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