Ракетный удар РФ по Одессе: какой была реакция мира

В цивилизованном мире Россию обвиняют в убийстве людей, уничтожении культурного наследия и провокации продовольственного кризиса.

Ракетным ударом по центральной части Одессы, нанесенным в ночь на 23 июля, Российская Федерация еще раз продемонстрировала миру свое отвратительное лицо варвара. В результате атаки повреждена портовая инфраструктура, шесть жилых домов, два памятника архитектуры и Спасо-Преображенский собор. Ранены 22 человека, из них – 4 ребенка. Один человек погиб.

ТСН.ua собрал реакцию представителей мирового сообщества на террористический удар государства-агрессора.

США

Американская посол Бриджит Бринк отметила, что на этот раз РФ нанесла удар по объекту всемирного наследия и порту, жизненно важному для глобальной продовольственной безопасности.

"Разрушенный собор, разрушенные дома и сожженные зернохранилища снова должны дать понять, что это имеет значение повсюду", — перечислила она ужасные последствия российской атаки.

Великобритания

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что в центре Одессы, разбомбленном Россией, не было никаких военных объектов.

"Прекрасный украинский город из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО разрушают из-за размещения портов, экспортирующих жизненно важные пищевые продукты по всему миру", — подчеркнула она.

Евросоюз

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что массированный ракетный удар по Одессе, уничтоживший защищенные ЮНЕСКО памятники культуры, является еще одним военным преступлением РФ. "Россия уже повредила сотни культурных объектов, пытаясь уничтожить Украину", – отметил он.

Представитель ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Россия провоцирует глобальный продовольственный кризис и подчеркивает важность солидарности ЕС для экспорта украинского зерна.

"Прекратив сотрудничество в Черноморской зерновой инициативе, Россия последовательно атакует украинские порты, в частности Одесский. Убиты мирные жители, уничтожено культурное наследие, а также зернохранилища", - написал он.

Франция

О военном преступлении РФ говорила также министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Поскольку Россия продолжает свои удары по Одессе и разрушает собор, мы не должны уставать повторять, что умышленное нацеливание на гражданские объекты является военным преступлением согласно международному праву", — отметила она.

Италия

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна поможет Украине в реставрации Спасо-Преображенского собора.

"Российские агрессоры разрушают зернохранилища, лишая пищи миллионы нуждающихся в ней людей. Они уничтожают нашу европейскую цивилизацию, ее священные символы. Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит", – заявила она.

Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал обрушивший собор обстрел "недостойным поступком".

"Италия оказывала поддержку в том, чтобы Одесса вошла в список мирового наследия ЮНЕСКО и будет среди лидеров в восстановлении города", — написал он.

Молдова

Президент Молдовы Мая Санду осудила удар по Одессе, заметив, что этот город "дорог многим молдаванам".

“Мы осуждаем продолжение авиационных ударов России по мирным городам, жилым районам и сохранившимся историческим центрам ЮНЕСКО. Наши сердца и мнения с Украиной", — написала она.

Румыния

Представитель Патриархата Румынской православной церкви Василий Бенеску заявил, что российская ракетная атака на собор в Одессе засвидетельствовала — "ядерному православию" не мешает "обрубок" настоящей христианской культуры и цивилизации.

"Ее религиозно-политический гностицизм агрессивно презирает мир, который ей не принадлежит", — написал Бенеску в Facebook.

ЮНЕСКО

Глава ЮНЕСКО Одри Азуле призвала Российскую Федерацию принять значительные меры для соблюдения своих обязательств по международному праву

"Это возмутительное разрушение знаменует эскалацию насилия против культурного наследия Украины", — заявила она

Организация заявила, что отправит миссию в Одессу для оценки ущерба.

Папа Римский

Папа Римский Франциск в воскресной речи 23 июля вспомнил очередной ночной ракетный удар по Одессе, но не назвал того, кто его нанес. Понтифик в очередной раз призвал молиться за мир.

"Не прекращаем молиться за мир, особенно за дорогую Украину, которая продолжает терпеть смерть и разрушение, что также, к сожалению, произошло этой ночью в Одессе", — сказал Папа Римский.

ООН

Организация Объединенных Наций осудила ракетные удары по Одессе 23 июля, впрочем, ни слова не упомянула о России.

"Международное гуманитарное право четко утверждает: гражданские лица и гражданская инфраструктура не цель", — говорится в заявлении управления ООН по координации гуманитарных дел (OCHA) в Twitter.

Напомним, президент РФ Путин после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге посетил главный храм российского военно-морского флота. Зайдя в храм Путин цинично зажег и поставил свечу перед иконами.

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