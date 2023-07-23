Мощный ракетный удар России по Одессе: циничная реакция ООН

Не указав виновника ракетных ударов, в ООН не забыли напомнить о международном гуманитарном праве, очевидно, не работающем.
Организация Объединенных Наций осудила ракетные удары по Одессе 23 июля, впрочем, и ни слова не упомянула о России.
Об этом говорится в заявлении управления ООН по координации гуманитарных дел (OCHA) в Twitter.
"Сегодня одесситы снова проснулись от звуков взрывов. Удары были по историческому центру, повредив дома, собор и оставив убитых и раненых мирных жителей. Международное гуманитарное право четко утверждает: гражданские лица и гражданская инфраструктура не цель", — говорится в сообщении.
Напомним, по последним данным, из-за ракетной атаки погиб мужчина, еще 22 человека – травмированы. Муж был 1974 года рождения, его посекло осколками. Среди травмированных – четверо детей: 11, 12 и 17-ти летних, сообщили в МВД.
Что известно о пострадавших и разрушениях (фото, видео) — читайте в материале ТСН.ua.
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