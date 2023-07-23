Потужний ракетний удар Росії по Одесі: цинічна реакція ООН

Не вказавши винуватця ракетних ударів, в ООН не забули нагадати про міжнародне гуманітарне право, яке, очевидно, не працює.

Організація Об'єднаних Націй засудила ракетні удари по Одесі 23 липня, втім, і жодного слова не згадала про Росію.

Про це йдеться у заяві управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA) у Twitter.

"Сьогодні одесити знову прокинулися від звуків вибухів. Удари були по історичному центру, пошкодивши будинки, собор і залишивши вбитих і поранених мирних жителів. Міжнародне гуманітарне право чітко стверджує: цивільні особи та цивільна інфраструктура не ціль", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за останніми даними, через ракетну атаку загинув чоловік, ще 22 осіб – травмовані. Чоловік був 1974 року народження, його посікло осколками. Серед травмованих – четверо дітей: 11, 12 та 17-ти річних, повідомили у МВС.

Що відомо про постраждалих і руйнування (фото, відео) - читайте у матеріалі ТСН.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одеса!!! Наслідки ракетної атаки! Центр міста понівечений! Жертва, поранені!!!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.