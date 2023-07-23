Катували патріотів на Херсонщині: СБУ встановила особи 31 колаборанта

СБУ встановила особи та повідомила про підозру ще 31 колаборанту, які вступили до створеного агресором "головного управління МВС Херсонської області РФ" на тимчасово захопленій частині регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.



За даними СБУ, зрадників призначили до складу Новокаховського та Олешківського підрозділів окупаційної поліції РФ. Підбір "кадрів" здійснювали під "кураторством" кадрових співробітників ФСБ.



"Перебуваючи на посадах, колаборанти брали участь у каральних заходах, які рашисти проводили проти учасників руху опору в регіоні. Свої злочинні дії фігуранти супроводжували масовим викраденням людей та розграбуванням їхнього приватного майна. Зафіксовано факти ув’язнення місцевих жителів до російських катівень, облаштованих у тимчасово захоплених будівлях", - йдеться у повідомленні.



До українських патріотів застосовували жорстокі тортури і таким чином намагались схилити їх до співпраці. Також колаборанти застосовували репресії для залякування мирних жителів та забезпечення їхньої "явки" на фейковому референдумі.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) 31-му "посадовцю" окупаційних органів.



Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України. Тривають комплексні заходи для притягнення колаборантів до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ затримала двох проросійських агітаторів, один із яких є колишнім учителем Київського ліцею.

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