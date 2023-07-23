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Пытали патриотов на Херсонщине: СБУ установила личности 31 коллаборанта

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Пытали патриотов на Херсонщине: СБУ установила личности 31 коллаборанта

В Херсонской области СБУ установила личности 31 коллаборантов, которые пытали людей. / Фото: СБУ

Служба безопасности продолжает системно разоблачать предателей и коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины.

СБУ установила личности и сообщила о подозрении еще 31 коллаборанту, вступившему в созданное агрессором "главное управление МВД Херсонской области РФ" на временно захваченной части региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, предателей назначили в состав Новокаховского и Олешковского подразделений оккупационной полиции РФ. Подбор кадров осуществляли под кураторством кадровых сотрудников ФСБ.

"Находясь на должностях, коллаборанты участвовали в карательных мероприятиях, которые рашисты проводили против участников движения сопротивления в регионе. Свои преступные действия фигуранты сопровождали массовым похищением людей и разграблением их частного имущества. Зафиксированы факты заключения местных жителей в российские застенки, обустроенные во временно захваченных зданиях", — сообщили в пресс-службе.

К украинским патриотам применяли жестокие пытки и таким образом пытались склонить их к сотрудничеству. Также коллаборанты применяли репрессии для устрашения мирных жителей и обеспечения их "явки" на фейковом референдуме.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) 31-му "чиновнику" оккупационных органов.

Злоумышленники скрываются от правосудия на временно оккупированной части юга Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению коллаборантов к ответственности.

Напомним, СБУ задержала двух пророссийских агитаторов, один из которых — бывший учитель Киевского лицея.

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Дата публикации
Просмотры
1056
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