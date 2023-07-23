В Польше уже второй день горит склад с опасными химикатами

Если будет угроза для людей – их готовятся эвакуировать.

В Польше с субботы тушат пожар на большом складе с неизвестными химическими веществами. Местные власти уверяют, что 23 июля возгорание ликвидируют.

Об этом пишет tvn24.pl.

Пожар в районе Пшилепа (Зеленая Гура) произошел в субботу 22 июля. В сгоревшем помещении находились, среди прочего, опасные вещества неизвестного типа. На борьбу с огнем были направлены десятки пожарных бригад, включая Специализированную химико-экологическую спасательную группу.

В связи с пожаром Центр правительственной безопасности объявил предупреждения жителям семи уездов: Зеленая Гура, Свебодзин, Кросно, Жары, Жагань, Новосоль и Вшова.

Движение поездов между Зеленой Гурой и Вроцлавом и Щецином на железнодорожной линии, проходящей вблизи места пожара, приостановлено к дальнейшему сообщению.

Местные власти уверяют, что ситуация с пожаром под контролем.

"Есть хорошая информация, пожар под контролем, в течение десятка часов он должен быть полностью под контролем, закончен, и все эти действия подтверждают одну вещь, которая была для нас самой важной. Не было ни одного момента, ни одного момента, когда здоровье и жизнь находящихся поблизости жителей были под угрозой", — сказал воевода Любушского воеводства Владислав.

Он добавил, что "мониторинг проводился" пожарными, областным экологическим инспектором и военными. – Эти результаты подтверждают, что опасности нет.

Министр климата и окружающей среды Анна Москва заверила, что "на сегодняшний день угрозы здоровью и жизни жителей нет".

Бригадир пожарной охраны Любушского воеводства Патрик Марушак рассказал, что тушение пожара продолжалось всю ночь.

"На месте работало 64 отделения Государственной пожарной службы и Добровольной пожарной службы, всего двести пожарных. Утром для тушения пожаров был отправлен полицейский вертолет с цистерной, но в семь часов утра ситуация была под контролем, и отправка вертолета была отменена", — сказал он.

Власти Польши отмечают, что в случае угрозы для жизни людей, местных эвакуируют.

Напомним, в Польше задержали 5 человек, среди которых есть основательница популярного кафе в Варшаве. Их подозревают в присвоении 39 миллионов злотых, предназначенных для беженцев из Украины.

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