В Польше ответили на упреки Путина о Сталине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Республика Польша вызовет посла РФ в МИД после слов российского диктатора Владимира Путина, что Сталин якобы "подарил" Польше земли.

Об этом Моравецкий сообщил в сервисе микроблогов Twitter.

"Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посла Российской Федерации вызовут в Министерство иностранных дел", — говорится в сообщении.

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Заметил, что свое сообщение польское чиновник опубликовал, таким образом, комментируя слова Владимира Путина о том, что российский диктатор Иосиф Сталин якобы "подарил" Польше земли.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его государство перебросило две дополнительные механизированные бригады на восток страны, понимая всю опасность от пребывания "вагнеровцев" в Беларуси.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что размещение "вагнеровцев" на территории Беларуси изменяет ситуацию с безопасностью его государства. Но лидер страны заверил, что Литва готова к защите.

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