У Польщі відповіли на закиди Путіна про Сталіна

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зауважив, що Республіка Польща викличе посла РФ до МЗС після слів російського диктатора Володимира Путіна, що Сталін нібито "подарував" Польщі землі.

Про це Моравецький повідомив у сервісі мікроблогів Twitter.

"Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації викличуть до Міністерства закордонних справ", - йдеться у повідомленні.

Також читайте Німеччина готова захищати Польщу від "вагнерівців": що відомо

Зауважив, що свій допис польський посадовець опублікував, таким чином, коментуючи слова Володимира Путіна про те, що російський диктатор Йосиф Сталін нібито "подарував" Польщі землі.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його держава перекинула дві додаткові механізовані бригади на схід країни, бо розуміє всю небезпеку від перебування "вагнерівців" у Білорусі.

Водночас президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що розміщення "вагнерівців" на території Білорусі змінює ситуацію з безпекою його держави. Але лідер країни запевнив, що Литва готова до захисту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Коваленко: Наемников стянули в Беларусь"! Может ли "Вагнер" прорваться в Украину?"