Німеччина готова захищати Польщу від "вагнерівців": що відомо

Країни НАТО є партнерами та союзниками, відтак мають отримувати допомогу у разі потреби.

Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив Польщу у готовності країни та НАТО у разі необхідності захистити її східний кордон.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Там, де польським партнерам потрібна підтримка, вони її отримають. Вони – партнери НАТО і надійні союзники НАТО, тому можна з упевненістю сказати, що ми готові", – сказав Пісторіус.

Попередньо, збройні сили Білорусі проведуть спільні тренування з бойовиками ПВК "Вагнер" на полігоні "Брестський" за 30 кілометрів від кордону з Польщею. На таку інформацію відреагував секретар польського урядового комітету з безпеки Збігнєв Хоффман, назвавши ці спільні навчання "безперечною провокацією". Він переконаний, що Варшаву має брати до уваги можливі спільні російсько-білоруські дії.

Що цьому передувало

Нагадаємо, частину найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина відправили до Білорусі, де для них облаштували військові табори. На місце базування доставили близько 300 одиниць військової техніки.

Через потенційну небезпеку перебування "вагнерівців" в країні непокояться у Польщі. Так, міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив, що його держава перекинула дві додаткові механізовані бригади на схід.

Володимир Путін вирішив пофантазувати про західні території Польщі, які буцімто "подарував Сталін". Диктатор пригрозив полякам "нагадати" про це.

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