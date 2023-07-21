Путін прагне помститися Пригожину: в ЦРУ розповіли, що загрожує ватажку “Вагнера”

Президент Росії Володимир Путін намагається виграти час, поки він вирішує, як вчинити з ватажком “вагнерівців” Євгеном Пригожиним, вважає директор ЦРУ Вільям Бернс.

Про це пише BBC.

ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина очолила заколот у Росії місяць тому.

За словами глави ЦРУ Вільяма Бернса, цей заколот виявив значні слабкі місця в системі влади, яку побудував Путін. Він заявив на Аспенському безпековому форумі, що російський лідер все ще може прагнути помститися Пригожину.

“Те, що ми бачимо, — це непростий танець”, — сказав глава ЦРУ в четвер, 20 липня. Пригожин переїжджає, але нещодавно він був у столиці Білорусі Мінську, а також у Росії, зазначив він, відповідаючи на запитання про нещодавнє відео, на якому, ймовірно, показаний ватажок “вагнерівців” у Білорусі.

Путін, ймовірно, намагається виграти час, поки він вирішує, як найкраще вчинити з Пригожиним, додав Бернс.

Група найманців все ще має значення для російського керівництва в таких місцях, як Африка, Лівія та Сирія, тому цілком ймовірно, що Путін спробує відокремити групу від її лідера.

Глава ЦРУ вважає, що Путін може зачекати, щоб помститися.

“Путін — людина, яка вважає, що помста — це страва, яку краще подавати холодною. З мого досвіду, Путін — справжній апостол відплати, тому я буду здивований, якщо Пригожину вдасться уникнути подальшої відповідальності”, — наголосив Бернс.

Раніше цього місяця президент США Джо Байден припустив, що існує ризик того, що боса “Вагнера” могли отруїти. “На його місці я був би обережним з тим, що я їм. Я б стежив за своїм меню”, — пожартував президент.

Директор ЦРУ повторив цю фразу, додавши: “На місці Пригожина я б не звільняв свого дегустатора”.

За словами Бернса, розвідка справді знала про заколот заздалегідь, що підтверджує попередні повідомлення.

Високопоставлений генерал російської армії Сергій Суровікін, який, як повідомлялося, знав про заколот “Вагнера” заздалегідь, також наразі не має “свободи пересування”, вважає глава ЦРУ.

За словами Бернса, цей заколот був найвідвертішою атакою на Путіна за 23 роки його перебування при владі, в тому числі через прямий виклик виправданню війни в Україні з боку Кремля, яка, за словами Пригожина, була побудована на брехні.

Бернс додав, що російський лідер відчув себе вимушеним укласти угоду з людиною, яка колись була його постачальником їжі.

Пригожина часто називають “шеф-кухарем Путіна”, оскільки він вперше став відомим після того, як надавав кейтерингові послуги Путіну та військовим до заснування ПВК “Вагнер”.

Путін створив собі імідж арбітра порядку в Росії, і тому 36 годин заколоту залишили багатьох в країні з питанням “чи був імператор без одягу або, принаймні, чому він так довго одягався”, — сказав Бернс.

Це воскресило б у російській еліті глибші питання щодо рішень Путіна, які існували з моменту його рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Якщо Україна досягне подальших успіхів на полі бою, це може змусити більше росіян звернути увагу на критику війни з боку Пригожина, зауважив глава ЦРУ.

Не дивно, що контрнаступ України виявився “важкою справою”, сказав голова ЦРУ, враховуючи, що наступати важче, ніж оборонятися, і росіяни мали місяці на підготовку.

“Це займе час, і досягти прогресу буде нелегко. Однак я оптиміст”, — сказав Бернс. Він також зазначив, що є ознаки того, що Росія може розглядати можливість проведення операції під чужим прапором, атакуючи судна в Чорному морі, а потім звинуватити в цьому українців.

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