СБУ задержала в Одессе пророссийского блогера из окружения Стремоусова

Пропаганду РФ он распространял через свои страницы в соцсетях.

Служба безопасности Украины задержала в Одессе блогера, который был правой рукой Стремоусова.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, подозреваемым является пророссийский блоггер из Николаевской области, который оправдывал вооруженную агрессию РФ и призывал к захвату государственной власти в Украине. Долгое время блоггер был "правой рукой" коллаборанта Стремоусова.

“На период захвата части Николаевской области и Херсона Стремоусов вошел в состав местной оккупационной администрации России, а его приспешник остался на подконтрольной Украине территории. Для распространения деструктивного контента использовал собственные страницы и каналы в Youtube, Facebook и Instagram, а также в запрещенной соцсети Вконтакте с общей аудиторией более 100 тысяч пользователей. На этих интернет-ресурсах он отрицал существование Украинской государственности и украинского народа. Также он дискредитировал украинских защитников и призвал граждан уклоняться от призыва в Сили обороны”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что в дальнейшем его сюжеты и публикации подхватывали центральные рупоры Кремля и распространяли их под видом позиции рядовых граждан Украины.

"Для конспирации злоумышленник постоянно менял номера телефонов и использовал вымышленный никнейм "мужчина". Во время обысков по местам его проживания в Одессе и Южноукраинске Николаевской области обнаружен ноутбук и 5 мобильных телефонов с поличным. Также изъята "должностная инструкция информагентства" Стремоусова, где ранее работал фигурант. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины", — отметили в СБУ.

Пророссийскому блоггеру грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что Австралия ввела санкции против 35 организаций из России.

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