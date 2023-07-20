Пограничники рассказали о ситуации с российскими ДРГ на севере

Россияне пытаются действовать в Сумской и Харьковской областях.

Оккупационная армия РФ пытается использовать свои диверсионно-разведывательные группы на Сумском и Харьковском направлениях в районе границы. Впрочем, украинские Силы обороны не позволяют врагу продвигаться вглубь территории.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко во время телемарафона.

"За последнее время враг также пытается использовать и диверсионно-разведывательные группы. В частности на Сумском, Харьковском направлениях. К счастью, усиливающие это направление Силы обороны и подразделения ГНСУ вовремя обнаруживают такие группы. Им не позволяют заходить вглубь территории Украины", – объяснил представитель ГНСУ.

По его словам, действия российских диверсантов ведут к гибели мирных людей. Ведь оккупанты расстреливают машины с гражданскими.

Напомним, на днях командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что оккупанты активизировали ДРГ на северном направлении. По его словам, во всей Северной операционной зоне горячими остаются Черниговское и Сумское направления.

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