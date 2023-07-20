Игнат оценил запасы ракет российских оккупантов

Российская Федерация выпускает ежемесячно около сотни высокоточных и дальнобойных ракет для ударов по территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, россияне уже не могут производить ракеты типа Х-555. Впрочем, до сих пор продолжают производство Х-101.

"Около 100 в месяц высокоточных и дальнобойных противник выпускает. Кроме того, есть такие ракеты как Х-22, старые советские, их не производят. Было около 250 и так как около 150 они уже выпустили по территории нашего государства", — сказал Игнат.

Напомним, ранее в украинской разведке сообщалось, что Россия исчерпала свой существенный запас ракет, но сумела наладить производство, несмотря на международные санкции. В частности, отмечалось, что россияне способны производить два "Кинжала" и около 25 "Калибров" в месяц.

Кроме того, Юрий Игнат в июне заявлял о дефиците ракет в России. По его словам, оккупанты выпускают боеприпасы, датированные апрелем или даже маем.

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