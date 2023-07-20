Россияне отступают под Бахмутом — ISW

Россияне отступают без возможности вернуть утраченные позиции в Запорожском направлении и к югу от Бахмута на Донбассе. Причиной тому отсутствие подкрепления и ротаций в близкий тыл.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Скорее всего, отсутствие подкрепления у оккупантов к югу от Бахмута чревато серьезными последствиями для всей российской группировки в этом районе. Вооруженные силы Украины 19 июля вели контрнаступление как минимум на трех участках фронта. Везде добились успехов. На кадрах с геолокацией видно, что ВСУ продвинулись вперед возле Андреевки в 10 км юго-западнее Бахмута", – говорится в сообщении.

Украинские силы продолжали наступление на север и к югу от города-крепости, чем заставили российские войска отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Василовки в 11 км к северо-западу от Бахмута.

ВСУ также продолжили наступательные действия в Бердянском и Мелитопольском направлениях. Наши воины продвинулись более чем на 1 км в неустановленном районе в направлении Мелитополя.

Напомним, вооруженные силы Украины заняли почти все господствующие высоты возле Бахмута Донецкой области. Тем временем оккупанты продолжают наземные атаки возле города.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута. Российский "военкор" утверждал, что подразделения ВСУ безуспешно пытались прорвать российскую оборону в направлении Клещиевки, которая находится в 7 км юго-западнее Бахмута.

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