Росіяни відступають під Бахмутом - ISW

Росіяни відступають без можливості повернути втрачені позиції на Запорізькому напрямку та на південь від Бахмута на Донбасі. Причиною цього є відсутність підкріплення та ротацій у близький тил.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Імовірно, відсутність підкріплення в окупантів на південь від Бахмута загрожує серйозними наслідками для всього російського угруповання в цьому районі. Збройні сили України 19 липня вели контрнаступ як мінімум на трьох ділянках фронту. Усюди досягли успіхів. На кадрах із геолокацією видно, що ЗСУ просунулися вперед біля Андріївки в 10 км на південний захід від Бахмута", – йдеться у повідомленні.

Українські сили продовжували наступ на північ і на південь від міста-фортеці, чим змусили російські війська відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки в 11 км на північний захід від Бахмута.

ЗСУ також продовжили наступальні дії на Бердянському і Мелітопольському напрямках. Наші воїни просунулися на понад 1 км у невстановленому районі в напрямку Мелітополя.

Нагадаємо, Збройні сили України зайняли майже всі панівні висоти біля Бахмута Донецької області. Тим часом окупанти продовжують наземні атаки біля міста.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська зайняли майже всі панівні висоти навколо Бахмута. Російський "воєнкор" стверджував, що підрозділи ЗСУ безуспішно намагалися прорвати російську оборону в напрямку Кліщіївки, яка 7 км на південний захід від Бахмута.

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