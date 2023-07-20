Удар по Одесі та області: якими ракетами атакував ворог, є багато руйнувань

Пошкоджено дуже багато будинків, є влучання в об'єкт логістики.

Окупанти завдали ударів по Одесі та області 20 липня ракетами різного базування, внаслідок чого постраждали четверо людей та є багато руйнувань.

Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Внаслідок ракетної атаки по Одесі постраждали щонайменше четверо людей. Їм уже надали медичну допомогу.

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"В Одесі, в середмісті, зруйновано адміністративну будівлю. Наслідки ще уточнюються, тому що вибуховою хвилею пошкоджено дуже багато будинків навколо і різних будівель", – розповіла Гуменюк.

Щодо Одеської області, то там зафіксовані влучання в об'єкти логістики: складські приміщення. Інформації про постраждалих наразі немає.

Якими ракетами російські війська атакували Одесу та область

За словами Гуменюк, ворог застосував ракети різного базування.

"Долучався до атаки і підводний човен, який ніс чергування в Чорному морі, і стратегічна авіація з випуском ракети Х-22, і застосовувалися берегові ракетні комплекси типу "Онікс" і, ймовірно, "Іскандер", – повідомила речниця Сил оборони Півдня.

Нічна атака по Україні

Нагадаємо, в Одесі та області пролунали вибухи в ніч проти 20 липня. Згодом місцева влада повідомила, що російські загарбники атакували Одесу та завдали руйнувань у місті, спалахнула пожежа та постраждали люди.

Окрім Одеси, ворог обстріляв уночі і центр Миколаєва. Окупанти пошкодили житловий будинок, де зайнялася пожежа. Є загиблі та 18 постраждалих.

Росіяни також атакували Суми дронами-камікадзе: влучили у будівлю позашкільного оздоровчого закладу, там було поранено медсестру.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Росія вдарила по центру Миколаєва! Палає житловий будинок!"

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