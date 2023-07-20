Удар по Одессе и области: какими ракетами атаковал враг, много разрушений

Повреждено много домов, есть попадание в объект логистики.

Оккупанты нанесли удары по Одессе и области 20 июля ракетами разного базирования, в результате чего пострадали четыре человека и есть много разрушений.

Об этом руководительница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

В результате ракетной атаки по Одессе пострадали по меньшей мере четыре человека. Им уже была оказана медицинская помощь.

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"В Одессе, в центре города, разрушено административное здание. Последствия еще уточняются, потому что взрывной волной повреждено очень много домов вокруг и разных зданий", — рассказала Гуменюк.

Что касается Одесской области, то там зафиксированы попадания в объекты логистики: складские помещения. Информации о пострадавших пока нет.

Какими ракетами российские войска атаковали Одессу и область

По словам Гуменюк, враг применил ракеты разного базирования.

"Присоединялась к атаке и подлодка, несшая дежурство в Черном море, и стратегическая авиация с выпуском ракеты Х-22, и применялись береговые ракетные комплексы типа "Оникс" и, вероятно, "Искандер", — сообщила представительница Сил обороны Юга.

Ночная атака по Украине

Напомним, в Одессе и области прогремели взрывы в ночь на 20 июля. Впоследствии местные власти сообщили, что российские захватчики атаковали Одессу и нанесли разрушения в городе, вспыхнул пожар и пострадали люди.

Кроме Одессы, враг обстрелял ночью и центр Николаева. Оккупанты повредили жилой дом, где загорелся пожар. Есть погибшие и 18 пострадавших.

Россияне также атаковали Сумы дронами-камикадзе: попали в здание внешкольного оздоровительного заведения, там была ранена медсестра.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Россия ударила по центру Николаева! Пылает жилой дом!"

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