США предупреждают, что Россия может атаковать торговые суда в Черном море

Российская армия может нанести удары по гражданским судам в Черном море. Более того — обвинить в этих атаках РФ может Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж, сообщает Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты Америки располагают информацией о том, что страна-агрессорка Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

"Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые атаки против гражданских судов в Черном море и возложить вину за эти атаки на Украину", — заявил Ходж.

Представитель администрации американского президента отмечает, что 18 и 19 июля Россия обстреляла украинские зерновые порты в Одессе с помощью ракет и беспилотников, что привело к разрушению сельскохозяйственной инфраструктуры и уничтожению 60 тысяч тонн зерна.

Срыв РФ "зернового соглашения" и угроз Москвы

Напомним, 17 июля, когда срок действия "зернового соглашения" истек, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из договора.

Впоследствии представитель президента России Дмитрий Песков пригрозил "рисками" в случае продления "зернового соглашения" без участия России, комментируя предложение со стороны Украины в Турцию продлить договор без Москвы.

Между тем в Минобороны РФ заявили, что будут считать суда с украинским зерном "перевозчиками оружия". также там отметили, что все суда, которые будут направляться в украинские порты, будут считаться вовлеченными в российско-украинскую войну на стороне Украины.

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