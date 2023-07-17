В Китае сделали заявление о продлении "зернового соглашения"

Пекин готов сотрудничать с участниками соглашения.
Китай поддерживает "полностью реализованную" черноморскую "зерновую инициативу". Более того — Пекин выразил готовность сотрудничать со сторонами в переговорах по продлению соглашения.
Об этом сказала спикер китайского Министерства иностранных дел Мао Нин, передает Anadolu.
"Китай надеется, что черноморская зерновая инициатива и дальше будет сбалансированной и полностью реализованной", — высказалась она.
По словам Мао Нин, Пекин также выдвинул свои инициативы по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности.
"Китайская сторона готова усилить коммуникацию и сотрудничество со всеми сторонами по содействию большему международному консенсусу и обеспечению глобальной продовольственной безопасности", — сказала Мао Нин.
Прекращение "зернового соглашения"
"Зерновое соглашение" между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Ее несколько раз удлиняли. Впрочем, 17 июля, когда срок договора истек, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из "зернового соглашения".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на заявление России о прекращении "зернового соглашения". Турецкий лидер рассказал, что поговорит по этой теме с российским коллегой-диктатором Владимиром Путиным в августе.
К слову, из Одессы вышло последнее судно в рамках "зернового" соглашения 16 июля. Издание Reuters сообщило, что турецкий балкер TQ Samsun должен доставить 23 500 тонн кукурузы и 15 300 рапса в Нидерланды.
Накануне США призвали Россию продлить "зерновое соглашение" и перестать использовать продовольствие как оружие. Черноморская зерновая инициатива должна быть продлена, расширена и полностью реализована, считают в американском посольстве.
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