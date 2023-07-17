Взрыв на Крымском мосту: Симоньян призвала ударить по Лондону

Путинистка призывает ударить по Тауэрскому мосту.
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян обвинила в взрывах на Крымском мосту не только украинские, но и британские спецслужбы. А потому призывает ударить по Тауэрскому мосту в Лондоне.
Об этом путинская поклонница написала в своем Telegram.
"Если правда, что атаку на Крымский мост совершили с помощью британских спецслужб, делает ли это легитимной целью Тауэрский мост? По-моему, вполне", — написала пропагандистка Симоньян.
Она подчеркнула, что беспилотники — оружие. Именно поэтому призвала к ответственности за их продажу и распространение.
Напомним, в России назвали взрывы на Крымском мосту терактом. В Следственном комитете РФ заявили, что его якобы атаковали два украинских беспилотника.
Отреагировали на взрывы на переправе и в Кремле. В администрации диктатора-президента Владимира Путина традиционно обвинили Украину в "атаке" на Крымский мост. Кроме того, в РФ пригрозили "ответом".
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