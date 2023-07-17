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Оккупанты стягивают резервы в Бахмут – Череватый

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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1308
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Оккупанты стягивают резервы в Бахмут – Череватый

оккупанты взимают резервы в Бахмут. / Фото: Associated Press

За сутки на Бахмутском направлении оккупанты нанесли более 1000 артиллерийских ударов

Под Бахмутом российские захватчики пытаются сохранить свои позиции, поэтому постоянно стягивают туда резервы. Оккупанты иногда пытаются контратаковать. Однако за последнее время у врага успеха не было.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Мы гасим эти попытки. За последнее время у врага успеха в контратаках не было", — сказал спикер.

По его словам, за сутки на Бахмутском направлении оккупанты нанесли более 1150 артиллерийских ударов с помощью различных типов минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Там также произошло 15 боевых столкновений, во время которых наши военные ликвидировали 121 захватчика и еще 256 получили ранения.

Также ВСУ уничтожили четыре танка, два САУ, два беспилотника и еще два дрона-камикадзе, а также пять единиц российской бронетехники.

Напомним, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что Бахмут не находится в полуокружении ВСУ и объяснил, на какие позиции нужно выйти, чтобы враг отступил.

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Дата публикации
Просмотры
1308
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