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Окупанти стягують резерви до Бахмута – Череватий

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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1573
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Окупанти стягують резерви до Бахмута – Череватий

Окупанти стягують резерви до Бахмута. / Фото: Associated Press

За добу на Бахмутському напрямку окупанти завдали понад 1000 артилерійських ударів

Під Бахмутом російські загарбники намагаються зберегти свої позиції, тому постійно стягують туди резерви. Окупанти іноді намагаються контратакувати. Проте за останній час у ворога успіху не було.   

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"Ми гасимо ці спроби. За останній час у ворога успіху в контратаках не було", - сказав речник.

За його словами, за добу на Бахмутському напрямку окупанти завдали понад 1 150 артилерійських ударів за допомогою різних типів мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Там також відбулось 15 бойових зіткнень, під час яких наші військові ліквідували 121 загарбника та ще 256 зазнали поранень. 

Також ЗСУ знищили чотири танки, дві САУ, два безпілотники та ще два дрони-камікадзе, а також п'ять одиниць російської бронетехніки.

Нагадаємо, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець заявив, що Бахмут не перебуває у напівоточенні ЗСУ та пояснив, на які позиції треба вийти, щоб ворог відступив.

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Дата публікації
Перегляди
1573
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