Одеса та Миколаїв під прицілом: як окупанти хочуть помститися за Кримський міст

Росіяни в істериці через "бавовну" на переправі.

Член путінської партії "Єдина Росія", сенатор Володимир Джабаров після вибухів на Кримському мосту вночі 17 липня закликав захопити українські міста - Одесу та Миколаїв.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Україна має бути повністю відсічена від Чорного моря, інакше загрози Криму повторюватимуться знову і знову. Одеса та Миколаїв знову мають стати російськими регіонами", - заявив Джабаров.

Своє чергою, сенатор Андрій Клішас заявив, що "денацифікація та демілітаризація України – дуже актуальні завдання".

"Ми розумітимемо, що ці завдання виконані, коли такі акції стануть для залишків української держави неможливі", - заявив російський політик.

Нагадаємо, в адміністрації російського президента-диктатора Володимира Путіна прокоментували вибухи на Кримському мосту. Речник Кремля Дмитро Пєсков традиційно звинуватив Україну в "атаці" та пригрозив "відповіддю"

Також в в РФ назвали вибухи на Кримському мосту терактом. У Слідчому комітеті країни-агресорки заявили, що переправу нібито атакували два українські безпілотники.

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