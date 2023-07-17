У СБУ офіційно прокоментували підрив Кримського мосту

У відомстві нагадали, що традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога.

У СБУ пообіцяли оприлюднити всі деталі щодо вибухів на Кримському мосту, які сталися 17 липня.

СБУ сайту ТСН.ua офіційно прокоментували інцидент.

"Зважаючи на численні запити ЗМІ стосовно чергового інциденту на Кримському мосту, повідомляємо, що всі деталі щодо організації "бавовни" Служба безпеки України обов’язково розкриє після нашої перемоги. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження. Водночас нагадуємо, що в одному з інтерв’ю очільник СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога. Кримський міст на сьогоднішній день є одним із транспортних коридорів воєнних постачань для російської армії", - сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

Раніше СБУ відреагували на вибухи на Кримському мосту за допомогою короткого вірша.

"Соловейко, рідний брате, знову міст пішов "поспати". Та раз... Два! P. S. Музика — народна. Слова — СБУ", — йдеться в повідомленні.

Тим часом Російській Федерації після вибухи на Кримському мосту порушили кримінальну справу за статтею "Теракт".

За їхнім твердженням, Кримський міст посеред ночі був нібито атакований двома українськими надводними безпілотниками, що призвело до нових руйнувань.

"О 3.05 двома українськими безпілотними надводними апаратами здійснено атаку на Кримський міст. Унаслідок вчиненого терористичного акту пошкоджено автодорожню складову Кримського мосту", — йдеться в повідомленні.

Окремо в НАК зазначили, що внаслідок надзвичайної події загинуло двоє людей і постраждала одна дитина.

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