В СБУ официально прокомментировали подрыв Крымского моста

В СБУ пообещали обнародовать все детали о взрывах на Крымском мосту, которые произошли 17 июля.

СБУ сайту ТСН.ua официально прокомментировала инцидент.

"Учитывая многочисленные запросы СМИ по поводу очередного инцидента на Крымском мосту, сообщаем, что все детали по организации "бавовны" Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей победы. Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки. В то же время напоминаем, что в одном из интервью глава СБУ Василий Малюк заявлял, что нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага. Крымский мост на сегодняшний день является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии", — сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Ранее СБУ отреагировали на взрывы на Крымском мосту с помощью короткого стихотворения.

"Соловейко, родной брат, снова мост пошел "поспать". Но раз... Два! PS Музыка — народная. Слова — СБУ", — говорится в сообщении.

Тем временем в Российской Федерации после взрывов на Крымском мосту возбудили уголовное дело по статье "Теракт".

По их утверждению, Крымский мост среди ночи якобы был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, что привело к новым разрушениям.

"В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами совершена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста", — говорится в сообщении.

Отдельно в НАК отметили, что в результате чрезвычайного происшествия погибли два человека и пострадал один ребенок.

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