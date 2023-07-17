Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони розповіли, скільки територій вже деокупували

Протягом минулого тижня українські Збройні сили звільнили від окупації майже 18 кв. км території на сході та півдні України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом звільнено майже 18 кв. км. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв. км", - розповіла представниця Міноборони.

За минулий тиждень на Бахмутському напрямку було звільнено територію 7 кв км Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв км, повідомила Маляр.

Тим часом на півдні України Сили оборони звільнили від окупантів ще 10,9 кв км території. Загалом від початку наступу українські оборонці на цій ділянці фронту просунулись на 9,25 км. Звільнена площа складає 179,5 кв. км.

Контрнаступ України

Аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму новому звіті повідомили, що ЗСУ ведуть наступ на трьох ділянках фронту. Зокрема, українські війська зазнали обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського на Донеччині.

У Міноборони 17 липня відзвітували, що армія РФ наступає на одному з напрямків, а ЗСУ просуваються біля Бахмута. Зокрема, російські війська намагаються просуватися на Куп’янському напрямку Харківщини.

Відомо, що на одному із напрямків контрнаступу ЗСУ просунулися вглиб оборони ворога до 1 км. Так, ЗСУ мають успіхи на Бердянському напрямку. Наразі на півдні тривають важкі бої із російськими військами.

Тим часом видання The New York Times з посиланням на українських військових повідомило, що сповільнило контрнаступ ЗСУ. Зазначається, що по всій лінії південного фронту росіяни облаштували мінні поля перед своїми добре укріпленими позиціями.

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