ЗСУ на півдні місцями пройшли першу лінію оборони окупантів

Передові підрозділи Збройних сил України проводять наступальні дії на півдні на трьох напрямках – Василівському, Токмацькому та Бердянському. Проте темпи і розмах наступу поки мінімальний. Противник зараз намагається втримати смугу забезпечення і місцями першу лінію оборони.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

За його словами, українським воїнам місцями вдалося пройти першу лінію оборони армії РФ, проте окупанти створили на півдні підготовлену оборону.

"Але не варто плутати першу лінію оборони та головну. Якщо українські війська прорвуть головну лінію оборони, то, звісно, що темпи та розмах їхнього наступу можуть збільшитись, причому різко й "раптово" – це очевидно. Але противник у цьому сенсі створив у південній операційній зоні ешелоновану та підготовлену оборону", - зазначив він.

Машовець наголосив, що ми не маємо точних даних про головну лінію оборони російських загарбників, тому що наші війська ще не дійшли до неї. Цілком можливо, що насправді у росіян є лише перша лінія, але за нею решта "ліній" існують лише на папері заради звітності.

"Але нам з вами у справі оцінки можливостей СОУ все ж таки варто виходити з того, що у противника головна лінія оборони обладнана усіма необхідними елементами: мінно-вибуховими загородженнями, фортифікаційними спорудами, укріпленими позиціями для піхоти, а також захищеними вогневими позиціями для засобів ураження. В реальності їх може й не бути, тобто це може бути, наприклад, лише складовою дезінформаційної кампанії, або ж російські посадовці могли взагалі розікрасти ресурси і гроші, виділені на її обладнання. Але поки давайте виходити з того, що вона цілком реальна і є такою, якою їй належить бути, з усіма елементами. Як ЗСУ дійдуть до головної лінії оборони – тоді вже стане зрозумілою її реальна "якість", - зазначив він.

Експерт також зазначив, що важливо враховувати ще те, чи вистачить у російського командування у південній операційній зоні військ, оперативних резервів, щоб зайняти конкретними формуваннями цю лінію оборони, при необхідності.

Нагадаємо, ЗСУ вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту останніми днями і досягли обмежених успіхів.

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