Євгенія Емеральд розсекретила незвичайне ім'я 3-місячної донечки

Захисниця пояснила, що означає ім'я, яке вона обрала для дівчинки.

Українська захисниця Євгенія Емеральд розсекретила ім'я донечки, яку народила три місяці тому.

Тривалий час Євгенія тримала в секреті, як назвала дівчинку. Замість імені Емеральд говорила – "бандерятко". Однак через три місяці після пологів захисниця все ж таки розсекретила його. Євгенія назвала другу донечку Афіною.

Захисниця неспроста обрала саме таке ім'я. Згідно з давньогрецькою міфологією, Афіна – це покровителька військового мистецтва та мудрості.

Євгенія Емеральд з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Афіна. Богиня справедливої війни, військової стратегії і мудрості! Тепер ви знаєте ім'я бандерятка!" – зазначила захисниця.

Нагадаємо, нещодавно у родині Євгенії Емеральд було свято. Захисниця разом з чоловіком-військовим Євгеном Стипанюком святкувала річницю їхніх стосунків. Євгенія на зворушливих кадрах показала, якою була її перша зустріч із коханим.

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