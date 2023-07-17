Далекобійні ракети ATACMS: експерт пояснив, чому США поки не дають озброєння

Отримання ATACMS повністю змінило б перебіг подій на фронті, однак питання з передаванням цієї зброї Україні ще вирішується.

Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець в інтерв'ю РБК-Україна.

"ATACMS – це зброя зовсім іншого порядку. Це зброя, скажімо так, рівня прем’єр-ліги. Адже це дуже дорогий, дуже точний і дуже руйнівний засіб ураження, а найголовніше – він далекобійний. ATACMS міг би стати для нас прямим аналогом ОТРК на кшталт "Сапсан", "Грім-2", таким собі українським "Іскандером". Це би докорінним чином змінило оперативно-стратегічну ситуацію в багатьох речах. Ефект від появи у нас такої зброї цілком можливо порівняти з появою у нас на озброєнні систем типу М-270 MLRS або HIMARS. Згадайте, в оперативно-тактичному сегментів вони, свого часу, дуже суттєво змінили ситуацію. А ATACMS – це наступний рівень, у його випадку це б мало оперативно-стратегічне значення", - сказав він.

"Щодо ескалації, я не думаю, що хтось із військових та політиків на Заході серйозно боїться якоїсь ескалації. Яким чином може відбуватися ця ескалація? Дрони вже по Кремлю прилітали, рейди в Бєлгородській та Брянській областях вже були, в окупованому Криму "бавовна цвіте і квітне". Звісно, що вони остерігаються не ескалації, а дещо іншого. Я думаю, що насправді вони бояться потрапляння певних військових технологій до рук росіян, а не, власне, їхньої реакції на появу того чи іншого озброєння у ЗСУ", - додав він.

Раніше у Сенаті США оцінили шанси надання Україні далекобійних ракет ATACMS, радіус дії яких становить до 300 кілометрів. Головний республіканець в Комітеті з міжнародних відносин США сенатор Джеймс Е. Ріш, назвав "досить високою" цю ймовірність.

Що відомо про ракети ATACMS

ATACMS (Army Tactical Missile System) — це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів, пише виробник.

Це клас ракет "земля-земля", тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. ATACMS не тільки далекобійні, а й високоточні.

Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна використовує у захисті території від Росії.