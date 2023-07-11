Німеччина не постачатиме Україні дальнобійні ракети Taurus - Пісторіус

Міністр оборони ФРН заявив, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки його країна разом із США надає Україні найбільше допомоги.

Німеччина поки не буде постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, заявив голова Міністерства оборони ФРН Борис Пісторіус.

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Про це Пісторіус заявив під час саміту НАТО у Вільнюсі, інформує Tagesspiegel.

"Якщо окремі партнери роблять це (постачають далекобійні ракети – ред.), це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію", - зазначив Пісторіус.

Він сказав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки його країна разом із США надає Україні найбільше допомоги.

"Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі неможливою", – додав Пісторіус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші ракети SCALP вже надійшли до України. Загалом йдеться про надання близько 50 одиниць техніки.

Крім того, ми раніше інформували, що депутат німецького Бундестагу Родеріх Кізеветтер закликав надати Україні озброєння для успішного контрнаступу. Зокрема, йдеться про бойову авіацію та ракети дальнього радіусу дії.

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