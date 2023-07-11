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Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus — Писториус

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus — Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус / Фото: Associated Press

Министр обороны ФРГ заявил, что не видит причин для критики Германии, поскольку его страна вместе с США оказывает Украине больше помощи.

Германия пока не будет поставлять Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус.

Об этом Писториус заявил во время саммита НАТО в Вильнюсе, передает Tagesspiegel.

"Если отдельные партнеры делают это (поставляют дальнобойные ракеты – ред.), это их суверенное решение. Мы не намерены менять свою позицию", — отметил Писториус.

Он сказал, что не видит причин для критики Германии, поскольку его страна вместе с США оказывает Украине больше помощи.

"Без нас противовоздушная оборона Украины была бы вообще невозможной", – добавил Писториус.

Напомним, ранее сообщалось, что первые ракеты SCALP уже поступили в Украину. В общей сложности речь идет о предоставлении около 50 единиц техники.

Кроме того, мы ранее информировали, что депутат немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер призвал предоставить Украине вооружение для успешного контрнаступления. В частности, речь идет о боевой авиации и ракетах дальнего радиуса действия.

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Дата публикации
Просмотры
598
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