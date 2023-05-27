Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus

Украина обратилась к Германии по поставкам ВСУ ракет Taurus.

Украина обратилась к Германии с официальным запросом предоставить на вооружение украинским военным крылатые ракеты Taurus.

Об этом пишет Spiegel.

По информации издания, запрос на поставки Taurus поступил в Германию от украинской стороны в последние дни, сообщила представитель Министерства обороны Германии в комментарии изданию.

Однако она не назвала количество ракет, которые попросила Украина.

Издание "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" пишет, что президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц разговаривали в Берлине о поставках Украине немецких ракет в начале мая.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров. Ракета является германским аналогом английской Storm Shadow.

Напомним, в Германии выступили за то, чтобы передать Украине крылатые ракеты Taurus. Там отметили, что это может стать важным вкладом в обеспечение безопасности и освобождение временно оккупированных территорий.

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