Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus

Украина обратилась к Германии по поставкам ВСУ ракет Taurus.
Украина обратилась к Германии с официальным запросом предоставить на вооружение украинским военным крылатые ракеты Taurus.
Об этом пишет Spiegel.
По информации издания, запрос на поставки Taurus поступил в Германию от украинской стороны в последние дни, сообщила представитель Министерства обороны Германии в комментарии изданию.
Однако она не назвала количество ракет, которые попросила Украина.
Издание "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" пишет, что президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц разговаривали в Берлине о поставках Украине немецких ракет в начале мая.
Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров. Ракета является германским аналогом английской Storm Shadow.
Напомним, в Германии выступили за то, чтобы передать Украине крылатые ракеты Taurus. Там отметили, что это может стать важным вкладом в обеспечение безопасности и освобождение временно оккупированных территорий.
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