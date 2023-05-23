Германия выступила за то, чтобы передать Украине ракеты Taurus

Ракеты дальностью 500 км могут бить по врагу далеко за линией фронта.

В Германии выступили за то, чтобы передать нашему государству крылатые ракеты Taurus. Там отметили, что это может стать важным вкладом в обеспечение безопасности и освобождение временно оккупированных территорий.

Об этом в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland сообщил представитель оппозиционного правительству Олафа Шольца Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам обороны Родерих Кизеветтер.

Представитель ХДС по вопросам обороны Родерих Кизеветтер отметил необходимость поддержки партнерами Украины и использование всех возможных средств, разрешенных международным правом, для борьбы с связанным оружием.

Кизеветтер отметил, что немецкие крылатые ракеты Taurus, имеющие дальность действия до 500 километров, могут быть "очень полезным вкладом со стороны Германии". Он считает, что передача этих ракет Украине не должна быть ограничена красными линиями.

По его словам, Германия имеет незначительное количество таких ракет, но они бы значительно укрепили оборону Украины и помогли бы украинским военным атаковать российскую военную инфраструктуру даже по линии фронта.

Политик подчеркнул, что 10 лет назад Германия закупила около 600 крылатых ракет Taurus для своих вооруженных сил, но только 150 из них находятся в наличии и готовы к использованию. Он считает, что эти ракеты было бы разумнее передать Украине, где они могли бы использоваться для повышения обороноспособности страны, чем хранить их в Германии.

Отметим, что ракеты Taurus представляют собой авиационное оружие большой дальности, специально разработанное для высокоточного поражения защищенных целей без необходимости пролетать над зонами противниковой воздушной обороны. Эти ракеты имеют носительский корпус, верхнерасположенное крыло с небольшим раскрывающимся удлинением, а также крестообразное хвостовое оперение с органами управления. Топливные баки расположены между головкой самонаведения и двигателем с обеих сторон от боевой части.

Напомним, что Шольца просят вооружить Украину ракетами Taurus, являющимися аналогом британским Storm Shadow.

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