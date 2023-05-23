Шольца просят вооружить Украину ракетами Taurus

Германия могла бы помочь украинским Вооруженным силам с оснащением боевой авиации крылатыми ракетами Taurus, являющимися аналогом британским Storm Shadow.

К этому призвал член комитета Бундестага по вопросам оборонной политики от руководящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер.

Он также отметил, что Берлин также мог внести "посильный вклад как в обучение украинских летчиков". А передача Taurus он назвал "еще одним разумным шагом".

"Из Taurus мы можем внести свой вклад в более качественное вооружение Украины. В случае успешной интеграции в Воздушные силы Украины они смогут избивать окупантов где угодно. Поскольку это было достигнуто с помощью Storm Shadow, оптимизм уместен", — подчеркнул депутат.

По его словам, война закончится, когда оккупанты прекратят ее. Фабер подчеркнул: "мы мотивируем их (россиян – Ред.) на это, давая им понять, что их усилия безнадежны".

К слову, Taurus – это тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность", производимая в ФРГ. Она находится на вооружении Бундесвера с 2005 года. Имеет дальность 500 км.

Напомним, Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 2,7 миллиарда евро. Берлин хочет помочь Украине в разведке враждебных позиций, для этого запланирована поставка в 200 разведывательных беспилотников. Германия также намерена существенно модернизировать противовоздушную оборону Украины.

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