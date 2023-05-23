Умер актер из фильма "Звездные войны" Рэй Стивенсон

Умер известный британский актер, известный по ролям в фильмах "Звездные войны", "Тор" и "Король Артур", Рэй Стивенсон.

Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что незадолго до смерти актер находился на съемках боевика "Кассино на Искии", которые проходили на итальянском острове Искья. Там знаменитости стало плохо, поэтому его срочно госпитализировали в больницу. Однако в медучреждении состояние Стивенсона ухудшилось, 21 мая он ушел из жизни.

Рэй Стивенсон / Фото: Associated Press

Причины смерти пока не сообщаются. Знаменитости не стало на 58-м году жизни.

Отметим, Рэй Стивенсон – известный британский актер. Известность ему принесла лента "Король Артур", где, в частности, снималась и Кира Найтли. Также зрители могли увидеть Стивенсовна в таких популярных фильмах, как "Тор", "Звездные войны", "Дивергент", "Атлантида", "RRR" и другие.

Рэй Стивенсон / Фото: Associated Press

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