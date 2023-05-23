Зеленский приехал на фронт (фото)

Владимир Зеленский приехал на фронт лично поздравить морпехов с профессиональным праздником – Днем морской пехоты ВМС ВСУ.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

"Наши защитники. Фронтовый участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждой, кто защищает Украину!" – написал президент.

Глава государства вручил награды украинским защитникам и защитницам.

Напомним, сегодня, 23 мая, в Украине отмечают День морской пехоты. Какие задачи выполняют подразделения морской пехоты, почему морской пехотинец – это универсальный солдат, символы морской пехоты, морпехи в войне с Россией – в материале ТСН.ua.

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