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Зеленский приехал на фронт (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
5120
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский 23 мая приехал на фронт / © t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленский 23 мая приехал на фронт / © t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленский 23 мая приехал на фронт / © t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленский 23 мая приехал на фронт / © t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленский 23 мая приехал на фронт / © t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленский 23 мая приехал на фронт / © t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленский 23 мая приехал на фронт / © t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленский 23 мая приехал на фронт / © t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленский 23 мая приехал на фронт / © t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленский 23 мая приехал на фронт / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая приехал на передовую.

Владимир Зеленский приехал на фронт лично поздравить морпехов с профессиональным праздником – Днем морской пехоты ВМС ВСУ.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

"Наши защитники. Фронтовый участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждой, кто защищает Украину!" – написал президент.

Глава государства вручил награды украинским защитникам и защитницам.

Напомним, сегодня, 23 мая, в Украине отмечают День морской пехоты. Какие задачи выполняют подразделения морской пехоты, почему морской пехотинец – это универсальный солдат, символы морской пехоты, морпехи в войне с Россией – в материале ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
5120
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