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Есть козырь: Подоляк объяснил, как Зеленскому удается "нет" союзников превращать в "да"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Есть козырь: Подоляк объяснил, как Зеленскому удается "нет" союзников превращать в "да"

Советник руководителя ОФ Подоляк назвал главный козырь Зеленского / Фото: ТСН.ua

Украина никогда не подпишет мирное соглашение на условиях России, подчеркнул Подоляк.

Глава государства Владимир Зеленский имеет врожденный талант расположить к себе других людей. Эта черта помогает ему добиваться результатов, которые требуют нынешние условия.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Украина никогда не подпишет мирное соглашение на условиях России. Что не раз говорил президент Украины.

"В мире понимают, что общество такого типа, настолько мобилизованное и настолько готовое умирать за свои ценности, достойно всяческого уважения и поддержки. Доверительные отношения на уровне лидеров государств – это и есть залог того, что мы имеем уже построенную систему противоракетной обороны и постоянно нарастающие поставки оружия, и то, что мы уже переходим к обсуждению поставки F-16", – заявил Подоляк.

Напомним, в видеообращении за 21 мая Зеленский сообщил о результатах переговоров с Байденом и другими лидерами G7. По его словам, Украина была почетным участником работы "Большой семерки", а война России – центральной. Зеленский выразил благодарность лидерам стран G7.

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Дата публикации
Просмотры
1324
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