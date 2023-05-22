"Открыли набор для пенсионеров": РФ создает "элитную" авиагруппу для штурма позиций ВСУ – разведка Британии

Чтобы сформировать группу, Минобороны РФ открыла набор для вышедших на пенсию пилотов.

Россия, вероятно, создает новую элитную ударную авиационную группу под кодовым названием Шторм для боевых действий над Украиной.

Об этом сообщает в своем Twitter Министерство обороны Великобритании.

Как отмечают в отчете, подразделение будет состоять, по меньшей мере, из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и Су-34 FULLBACK, а также эскадрильи ударных вертолетов.

"Сочетание типов самолетов свидетельствует о том, что группа будет выполнять главную роль в миссиях наземного нападения. Минобороны России стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая большие стимулы к оплате труда и открывая набор для вышедших на пенсию пилотов". – говорится в сообщении.

Также читайте Оккупанты устроили 57 обстрелов по Херсонщине: есть жертва

Создание группы подчеркивает, что эскадрильи своих регулярных ВВС не выполнили свою основную функцию – не смогли нанести авиаудары по украинским линиям.

Между тем между главой ППК "Вагнер" Евгений Пригожин и Минобороны России растет напряженность. Так накануне ведомство объявило о создании собственного НПК "Ветеран".

Читайте также: