Оккупанты устроили 57 обстрелов по Херсонщине: есть жертва

Захватчики попали в жилые кварталы, а также в объекты социальной и критической инфраструктуры.

Российские войска устроили 57 обстрелов по Херсонщине 21 мая, в результате чего погиб человек и есть разрушения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он уточнил, что во время обстрела Херсонщины российские оккупанты выпустили 318 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации.

Также читайте Садовый опроверг информацию о взрыве во Львове

Сам Херсон враг обстрелял четыре раза, выпустив по городу 22 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в объекты социальной и критической инфраструктуры Бериславского района. Из-за российской агрессии один человек погиб", — написал Прокудин.

Напомним, российские войска в ночь на 22 мая устроили очередную атаку по Украине. Так, была объявлена масштабная воздушная тревога, во время которой были слышны взрывы в Днепре, на Харьковщине и Запорожье. Днепр и область были атакованы ракетами и дронами, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.