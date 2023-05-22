Прогноз погоды на 22 мая: синоптики обещают дожди и грозы

Сегодня, 22 мая, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В южных, восточных и в большинстве центральных и Сумской областях местами возможны кратковременные дожди, грозы. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+23℃.

В Киевской области и в столице 22 мая будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области +18...+23℃, в Киеве +21...+23℃.

Напомним, в Киеве началось метеорологическое лето. Это событие произошло потому, что 13 мая произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха из-за отметки в +15 градусов.

Читайте также: