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Запорожье – частично без света и воды: когда восстановят услуги

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
187
Время на прочтение
1 мин
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Запорожье – частично без света и воды: когда восстановят услуги

Запорожье осталось без света 22 мая. Фото: Unsplash

Причина отключения света – аварийная ситуация на энергообъекте.

В Запорожье частично исчезли свет и вода. Специалисты работают над восстановлением услуг.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"С самого утра энергетики работают над восстановлением электроснабжения, которое в Запорожье частично исчезло в связи с аварийной ситуацией на одном из энергообъектов. Работы не прекращаются – свет и вода в районах города постепенно появляются", – говорится в его сообщении.

Напомним, поздно вечером 21 мая во время тревоги в Запорожской области раздались взрывы. Мониторинговые телеграмма-каналы сообщали об угрозе атак дронами.

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Дата публикации
Просмотры
187
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